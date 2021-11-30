У Мінкульті назвали свята, вихідні через які не переноситимуть на будні дні

Олександр Ткаченко заявив, що у вересні тривало активне обговорення щодо можливого припинення перенесень вихідних на будній день, якщо свято припадає на суботу чи неділю. Однак, за його словами, це стосуватиметься лише двох дат.

Глава Мінкульту зазначив, що мовиться про 8 Березня та 1 Травня. Він пояснив, планується, якщо ці свята припадуть на суботу або неділю, то на найближчі будні дні вихідні переноситися не будуть.

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Це комплексне питання стосовно всіх свят і офіційних, і неофіційних. Серед них було обговорення того, що лише два свята, мова йде не про переніс свята, а про переніс вихідних. Це загальноєвропейська традиція та навіть у Радянському союзі не було наступного дня вихідного,

– сказав міністр.

Не стосуватиметься традиційних свят

Водночас Олександр Ткаченко вказав, що це не стосується інших традиційних та офіційних свят.

"Усі інші традиційні свята: Новий рік, Різдво, Пасха, Трійця – залишається так як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", – наголосив міністр культури та інформаційної політики.

Насамкінець він додав, що офіційно фінального документа з приводу цього питання поки немає.

Офіційні вихідні у грудні-2021: коротко

У 2021 році Різдво віряни західного обряду святкуватимуть 25 грудня, яке випало на суботу. Тож згідно зі законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день – на 27 грудня.

Новий рік українці зустрічатимуть з 31 грудня на 1 січня. Передсвятковий день випав на п'ятницю, рекомендується зменшити на одну робочу годину. Проте, це вирішуватиметься індивідуально.



Державні вихідні у грудні 2021 / Фото 24 канал