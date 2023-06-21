Мінна небезпека велика: Гуменюк розповіла, чи доносило вибухові предмети морем до інших країн

На сьогодні мінна небезпека узбережжя України значно зросла. До цього фіксували випадки самовільного підриву протягом течії.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, мінна небезпека зберігається дуже велика.

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Чи доносило міни морем до інших країн

Як розповіла Гуменюк, станом на сьогодні донесення мін до інших країн не було зафіксовано. Однак були випадки самовільного підриву протягом течії.

Так, в Одеському та Миколаївському районах зафіксовано прибиття до берега 9 мін. На жаль, не всі з них були знищені контрольовано.

Були випадки безконтрольного підриву, зіткнення з якимись предметами та узбережжям. Постраждалих від цих мін немає,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що зараз мінна небезпека зберігається дуже велика, тому що багато куп сміття такими островами курсує по різних відкритих поверхнях акваторії. До того ж може бути у товщі води.

"Тому мінна небезпека узбережжя зросла в рази", – додала Гуменюк.

Смертельна небезпека через міни триває

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС спричинив масове віднесення течією мін та іншої вибухівки. У Чорному морі й раніше були різноманітні міни, які залишили окупанти. Зараз ситуація значно погіршилась.

Зокрема, протипіхотні та протидесантні міни, прибуваючи до берега, можуть заглиблюватись в піщане дно та ставати непомітними. Люди, які намагатимуться навіть підійти, щоб зібрати сміття, можуть наразитися на смертельну небезпеку. Деякі такі міни вже знаходили Сили оборони на Одещині.

До речі, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що вода змила велику кількість речей, зокрема, вибухові предмети, які також потрапляють у Чорне море та прибувають на узбережжя.