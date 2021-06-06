Міннеаполіс охопили заворушення – знову після вбивства афроамериканця копами

У Міннеаполісі у США вже дві ночі поспіль відбуваються масові протести. При цьому учасники вдаються до насильницьких дій.

Зафіксовані факти псування будівель, також невідомі особи палили сміттєві баки та грабували магазини. А почалося все після чергового вбивства у місті афроамериканця поліцією.

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Масові заворушення у Міннеаполісі

Що відбувається

У суботу, 5 червня, у США в місті Міннеаполісі (штат Міннесота) знову спалахнули протести – а все через чергове вбивство афроамериканця.

Протести тривають уже дві доби, і переросли у насильницьке протистояння з поліцією.

Люди палять сміттєві баки, а поліцейські у спецобмундируванні намагаються забезпечити порядок на вулицях.

Поліція каже, що деякі учасники заворушень псують будівлі й грабують магазини. Затримати довелося вже 9 людей.



Поліція у Міннеаполісі намагається гарантувати спокій на вулицях / Фото АР

У чому причина

За кілька днів до того, 3 червня, пара поліцейських застрелили у місті 32-річного афроамериканця – Вінстона Бугі Сміта-молодшого. Чоловік просто перебував у припаркованому автомобілі.

І тільки наступного дня влада пояснила, що той перебував у розшуку за порушення, пов'язане з незаконним носінням зброї.

Ба більше, Сміт начебто почав стріляти в оперативну групу поліції.

Родина та друзі загиблого кажуть, що у нього залишилося 3 дітей. Також вони вимагають прозорості розслідування, і просять допомоги у всіх, у кого може бути відеозапис інциденту. Адже копи такого наразі не показали.



Поліція застрелила афроамериканця, який начебто відкрив у них вогонь / Фото АР

25 травня 2020 року так само в Міннеаполісі через жорстокі дії копа під час затримання загинувВідтоді у США й інших країнах активізувався антирасистський рух Black Lives Matter. Аж у березні 2021 Палата представників США ухвалила законопроєкт імені Флойда – про реформу поліції.

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