Потужніші за російські: які машини для розмінування використовують ЗСУ
Україна не має багато засобів для розмінування територій. В наявності є незначна кількість радянських установок та системи від США.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Україна мала лише радянські зразки системи УР-77 "Метеорит". І їх було досить мало.
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Отримали американські аналоги
Як наголосив Жданов, упродовж повномасштабної війни Україна отримала від Сполучених Штатів певну кількість схожих до УР-77 комплексів. Але вони є дещо потужнішими за радянські та російські системи.
Американський комплекс перебуває на причепі. Там є два заряди. Довжина одного "рукава" – 100 метрів. А ширина "коридору", який виникає внаслідок підриву – 8 метрів. У радянських та російських системах – 6 метрів.
Окупанти придумали використовувати УР-77 "Метеорит", щоб вибивати наших бійців з позицій. Закидали ці "рукава" на позиції. Там дуже потужний вибух йде,
– зауважив Жданов.
Дивіться розмову з Олегом Ждановим на ютубі 24 Каналу
Мінні поля в Україні: коротко
- Російські загарбники замінували значну кількість тимчасово окупованих територій Півдня та Сходу України. Там досить складно наступати навіть за наявності західної техніки. Адже навіть на маленьких територіях можна знайти десятки, а то й сотні мін.
- До прикладу, як розповів речник 120 окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов, в Україні заміновані десятки тисяч гектарів полів. Інколи бувають особливо неприємні ситуації.
- Так, одного разу окупанти розмістили на квадраті завбільшки в 50 квадратних кілометрів аж 200 мін. Згодом таку кількість пристроїв знаходили на 20 квадратних метрах землі.