Міноборони Білорусі звинувачує Польщу у кризі і обурюється стягненню війська

У Білорусі в Міноборони викликали військового аташе з польського посольства в Мінську. Представники режиму Лукашенка висловили своє обурення через стягнення Польщею військ до кордону.

У Білорусі звинувачують Польщу в міграційній кризі на кордоні. Водночас заяви польської сторони режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка називають безпідставними.

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Заяви білоруського Міноборони

У Білорусі вимагають від Польщі доказів своєї провини. Крім того, у Міноборони вважають, що ситуація на кордоні є нібито провокацією.

Також режим Лукашенка називає розміщення польських військ на кордоні для додаткової охорони начебто необґрунтованим.

Білоруське Міноборони звинуватило Польщу в тому, що та не запросила спостерігачів з Білорусі на кордон та буцімто відмовляється від ведення переговорів. Однак режим Лукашенка переконує, що "чекатиме пропозицій Польщі".

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