Міноборони Білорусі звинувачує Польщу у кризі і обурюється стягненню війська
Джерело:Belta
У Білорусі в Міноборони викликали військового аташе з польського посольства в Мінську. Представники режиму Лукашенка висловили своє обурення через стягнення Польщею військ до кордону.
У Білорусі звинувачують Польщу в міграційній кризі на кордоні. Водночас заяви польської сторони режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка називають безпідставними.
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Заяви білоруського Міноборони
У Білорусі вимагають від Польщі доказів своєї провини. Крім того, у Міноборони вважають, що ситуація на кордоні є нібито провокацією.
Також режим Лукашенка називає розміщення польських військ на кордоні для додаткової охорони начебто необґрунтованим.
Білоруське Міноборони звинуватило Польщу в тому, що та не запросила спостерігачів з Білорусі на кордон та буцімто відмовляється від ведення переговорів. Однак режим Лукашенка переконує, що "чекатиме пропозицій Польщі".
Міграційна криза на кордоні Білорусі й Польщі: головне
- 8 листопада в Білорусі колона мігрантів вирушила до польського кордону. За різними даними, там було від 1 500 до 5 000 людей.
- Через це у Польщі до охорони кордону залучили 12 000 військових. Про необхідність підкріплення зі сторони Білорусі заявили і в Литві. Там пропонують ввести режим надзвичайної ситуації в країні.
- У НАТО звинувачують режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у використанні мігрантів для тиску на Європу.
- У Єврокомісії та МЗС Литви закликають ввести санкції проти білоруських аеропортів, через які мігранти могли потрапити до країни.
- У Кремлі заявили, що спостерігають за ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі. Однак у Москві переконані, що там працюють "білоруські фахівці".