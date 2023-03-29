У Міноборони Британії назвали втрати Росії у війні

Росія від самого початку повномасштабної війни зазнає в Україні шалених втрат. Щонайменше 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення.

Про це у Лондоні на спільній пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном заявив очільник британського міністерства Бен Воллес.

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У Британії розповіли про втрати Росії

Воллес розповів про шалені втрати Росії, яких вона зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з останніми даними США, які я бачив, кількість загиблих або поранених росіян перевищує 220 тисяч,

– зауважив міністр оборони Британії.

Він додав, що це демонструє продовження величезних втрат серед окупантів. Тому Воллес вкотре закликав їх вивести війська з суверенної території України.

Міністр підсумував, що Британія разом із міжнародними союзниками продовжить підтримувати нашу державу в питанні військової допомоги.

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Загальні втрати окупантів за даними Генштабу

У Генштабі повідомили, що станом на ранок 29 березня загальна кількість російських втрат становить 172 340 військових. Лише упродовж минулої доби наші бійці ліквідували 610 одиниць живої сили ворога.

Окрім того, Сили оборони України перетворили на брухт чимало техніки росіян, зокрема:

танків – 3 609 (+7 за добу);

бойових броньованих машин – 6 966;

артилерійських систем – 2 659 (+6);

РСЗВ – 526 (+1);

засобів ППО – 277;

літаків – 306 (+1);

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4);

крилатих ракет – 911;

кораблів / катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5);

спеціальної техніки – 288 (+1).

У Генштабі ЗСУ додали, що минулої доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Це трапилося близько 13:30 на Бахмутському напрямку.