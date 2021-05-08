Міністерство оборони домовилося про співпрацю зі збройними силами Італії: фото

У Римі в період з 5 по 7 травня відбулися воєнно-політичні консультації делегації Міноборони України з італійськими колегами. Під час зустрічей військові підписали план співробітництва на 2021 рік.
Джерело:пресслужба Міністерства оборони
Українська делегація провела переговори з начальником департаменту міжнародного співробітництва, військової політики та планування генштабу збройних сил Італії бригадним генералом Давідом Морпурго та експертами у сфері безпеки й оборони.
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Про що сторони говорили
- Обговорили актуальні безпекові питання, а також стан та перспективи українсько-італійського співробітництва між оборонними відомствами двох країн;
- Визначили подальші шляхи двостороннього воєнно-політичного та військового співробітництва на 2021 – 2022 рік;
- Представили оцінки розвитку воєнно-політичної ситуації у європейському регіоні;
- Окреслили напрями реформи національних збройних сил.
Українська делегація поінформувала італійських колег про поточну ситуацію в районі проведення ООС та наголосила на заходах реформування, які проводяться в ЗСУ, зокрема, з питань трансформації та розвитку системи військового управління і переведення її на функціонування за стандартами держав-членів НАТО,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, українські військові відзначили необхідність консолідації підтримки нашої держави зі сторони членів Альянсу, зокрема наданні Плану дій членства у НАТО, що сприятиме стримуванню збройної агресії Росії проти України.
Також підкреслили, що інтеграція України до євроатлантичного безпекового простору та набуття повноправного членства в НАТО сьогодні є конституційною нормою.
Зі свого боку італійські колеги відзначили важливість розвитку відносин з Україною в оборонній сфері та засвідчили підтримку незалежності нашої держави та її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.Зверніть увагу! За результатами переговорів сторони підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, ЗСУ та збройними силами Італії на 2021 рік.