Міністерство оборони домовилося про співпрацю зі збройними силами Італії: фото

У Римі в період з 5 по 7 травня відбулися воєнно-політичні консультації делегації Міноборони України з італійськими колегами. Під час зустрічей військові підписали план співробітництва на 2021 рік.

Українська делегація провела переговори з начальником департаменту міжнародного співробітництва, військової політики та планування генштабу збройних сил Італії бригадним генералом Давідом Морпурго та експертами у сфері безпеки й оборони.

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Про що сторони говорили

Обговорили актуальні безпекові питання, а також стан та перспективи українсько-італійського співробітництва між оборонними відомствами двох країн;

Визначили подальші шляхи двостороннього воєнно-політичного та військового співробітництва на 2021 – 2022 рік;

Представили оцінки розвитку воєнно-політичної ситуації у європейському регіоні;

Окреслили напрями реформи національних збройних сил.

У Римі пройшли українсько-італійські воєнно-політичні консультації / Фото пресслужби Міноборони.

Українська делегація поінформувала італійських колег про поточну ситуацію в районі проведення ООС та наголосила на заходах реформування, які проводяться в ЗСУ, зокрема, з питань трансформації та розвитку системи військового управління і переведення її на функціонування за стандартами держав-членів НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, українські військові відзначили необхідність консолідації підтримки нашої держави зі сторони членів Альянсу, зокрема наданні Плану дій членства у НАТО, що сприятиме стримуванню збройної агресії Росії проти України.

Також підкреслили, що інтеграція України до євроатлантичного безпекового простору та набуття повноправного членства в НАТО сьогодні є конституційною нормою.

Зі свого боку італійські колеги відзначили важливість розвитку відносин з Україною в оборонній сфері та засвідчили підтримку незалежності нашої держави та її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

За результатами переговорів сторони підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, ЗСУ та збройними силами Італії на 2021 рік.

Міноборони домовилося про співпрацю зі збройними силами Італії / Фото пресслужби Міноборони