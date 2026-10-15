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24 Канал Головні новини Міноборони фіксує відновлення роботи Starshield
15 жовтня, 12:19
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Міноборони фіксує відновлення роботи Starshield

Вероніка Соцкова

Робота супутникового зв’язку Starshield у русі відновилася та продовжується. Підтвердження вже отримують від українських підрозділів.

Про це 24 Каналу стало відомо від джерела у Міністерстві оборони.

Що відомо про ситуацію із Starshield?

Робота супутникового зв’язку Starshield у русі відновилася та продовжується. 

Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується, фіксуємо це по звітах від підрозділів, 
– повідомило джерело.

Водночас наразі невідомо, чи всім користувачам відновили швидкість з’єднання понад 160 кілометрів за годину.

У Міноборони також зазначили, що продовжують комунікацію з партнерами, щоб з’ясувати всі причини та обставини обмежень, які виникли напередодні. 

 

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