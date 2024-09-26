Міноборони пропонує дозволити призовникам стати на військовий облік онлайн

У Міністерстві оборони хочуть дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн. Це відбуватиметься за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Відповідні норми вже містяться у новому законопроєкті. Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

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Як призовники зможуть ставати на військовий облік онлайн

Міністерство повідомило, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ця ініціатива визначає порядок взяття громадян України на військовий облік та проведення медичних оглядів під час проходження базової загальної підготовки.

У Міноборони планують дозволити ставати на військовий облік призовникам та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста".

Крім цього, також планується ліквідувати призовні комісії та скасувати медичні огляди для громадян під час взяття на військовий облік.

Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки,

– мовиться у повідомленні.

Міноборони також підкреслило, що буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу. Їх безпосередньо перед направленням на таку службу будуть брати на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони ставатимуть військовозобов'язаними.