У Міноборони нагадали та пояснили про права і пільги для мобілізованих

Триває тридцять другий день повномасштабної війни з Росією. Мобілізовані українці користуються правами та пільгами військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомили 27 березня в Міністерстві оборони. Права захисників забезпечують закони "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Для військових передбачене матеріальне та грошове забезпечення. Вони під час воєнного стану повинні отримувати додаткову винагороду розміром 30 тисяч гривень, а за безпосередню участь у бойових діях – 100 тисяч гривень на місяць.

Сім'ям, де загинули воїни, виплачують одноразову грошову допомогу – 15 мільйонів гривень.

Що ще можуть отримати захисники

Також мобілізовані можуть отримати статус учасника бойових дій. Для них передбачили такі відпустки:

до 10 днів за сімейними обставинами;

за станом здоров'я – через хворобу або для лікування після поранення.

Крім цього, мобілізовані мають такі права:

медична допомога у військових госпіталях;

збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на попередньому місці праці;

не сплачувати єдиний соціальний внесок;

неприпинення державної реєстрації підприємницької діяльності;

зарахування часу служби до страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби;

виплату військової пенсії на час служби;

звільнення від нарахування штрафних санкцій за кредитами.

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