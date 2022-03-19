Міноборони не виключає, що Росія застосовує ультразвукову зброю: високоточна вже закінчується

Міністерство оборони відреагувало на заяву Росії про застосовання гіперзвукових ракет у війні проти України.

В Росії закінчилась високочастотна зброя

Зокрема, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу 19 березня зазначив, що наразі інформацію уточнюють та оприлюднять згодом, передає 24 канал.

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Ми чули цю заяву міністерства оборони РФ, ця інформація згодом буде оприлюднена, наразі вона уточнюється,

– зазначив Олександр Мотузяник.

Гіперзвукові ракети дійсно могли застосувати

Та пояснив, що означати це може наступне: впродовж усіх днів, коли Росія веде проти нас війну, вочевидь, величезний арсенал високочастотної зброї Росія вже використала.

Тож, наразі намагається вводити нові зразки зброї,

– додав Мотузяник.

Що таке гіперзвукові ракети Йдеться про авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою – " Кинжал". Його с творено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше у ЗСУ розповіли, що Росія від початку відкритого нападу запустила по Україні 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що це кричуще порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

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