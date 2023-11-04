Новий рекорд: як Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ до 3 днів

Міністерство оборони України розповіло, що змогло передати дрони від постачальників до Сил логістики всього за три дні. Раніше на це могли витратити тижні або місяці.

У міністерстві також розповіли, що з 1 листопада вони суттєво скоротили терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Військові розповіли, як їм вдалось пришвидшити постачання техніки.

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Міноборони рекордно швидко передало дрони бійцям

Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв'язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні,

– розповіли військові.

Такого результату вдалось досягти, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами. Зокрема, вдалось скоротити час на бюрократичні процедури.

Новий міністр Рустем Умєров разом з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт вже наступного дня після підписання документа.

"Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників", – пояснили в міністерстві.

Зброя потраплятиме на фронт швидше

Міністерство оборони України з 1 листопада скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Цього досягли, забравши надмірне випробування зброї.

Тепер виробник сам визначає, за якими технічними параметрами здаватиме замовнику продукцію. Військові тільки погоджуватимуть перелік параметрів для зброї.

Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов'язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська,

– розповів заступник міністра Іван Гаврилюк.

Так, тепер військова техніка не проходитиме прискорені кліматичні випробування протягом 6 місяців, а іноді й року. Раніше ця перевірка мала визначити, чи працюватиме техніка протягом 10 років. Проте наразі немає потреби зберігати зброю роками, адже вона відразу потрапляє на фронт.

Окрім того, ЗСУ та Міноборони тепер наполягатиме на підтвердженні лише трьох чинників:

ефективності зразка техніки;

безпечності для особового складу;

надійності в експлуатації.

З 1 листопада виробник бере на себе відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг випробувань та всі ризики, пов’язані з постачанням техніки війську.

Залужний заявив про потребу технологічного прориву

Валерій Залужний у статті для The Economist написав, що війна заходить в глухий кут. За його словами, для перемоги України над Росією потрібно, серед іншого, шукати технологічні рішення. Зокрема, розвивати виробництво:

інноваційних безпілотників;

засобів радіоелектронної боротьби;

протиартилерійських комплексів;

роботизованого обладнання для розмінування.

Треба шукати це рішення, треба знайти цей порох, швидко опанувати його і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Про те, які основні тези прагнув донести український генерал – читайте за посиланням.