ЗСУ повністю звільнили Роботине й просуваються до наступних сіл, – Міноборони

Наступальні дії на Південному напрямку продовжуються. Міноборони офіційно підтвердило повне звільнення села Роботине у Запорізькій області.

Раніше стало відомо, що ЗСУ зайшли в село та встановили український стяг у Роботине. Тепер же населений пункт зачистили від російських загарбників.

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Звільнення Роботине

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення українськими військовими села Роботине. Раніше повідомлялося, що ЗСУ контролюють лише частину населеного пункту – були сірі зони.

Тепер же Роботине звільнено повністю. Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують рух південно-східніше населеного пункту та південніше Малої Токмачки.

Попри шалений опір окупантів, Збройні Сили просуваються на напрямках Новоданилівки, Новопрокопівки та Малої Токмачки, Очереватого. Ганна Маляр додала, що ворог намагається усіма силами зупинити рух українських військових.

Ми знаємо, що там триває суцільне замінування. І укріплення бетонні. Ворог, власне, кидає на ці напрямки всі свої сили,

– зазначила заступниця.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні