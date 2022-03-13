У Міноборони показали пропагандистам окупантів "тріумф русского оружия": розвінчувальний ролик

Росія живе у своєму паралельному всесвіті. Тож у Міноборони вирішили показати пропагандистам, якою ж насправді є друга за величиною армія у світі. З кінця, ясна річ.

У своєму фейсбуці Міністерство оборони України виклало розвінчувальний ролик. У ньому можна побачити, як пропагандисти пишаються своїми військовими. А також побачити, як оця доблесна армія перетворюється на згарище завдяки нашим військовим.

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Російським пропагандистам показали реальну картинку війни

Відео починається з палкої дискусії, яка розпалюється між ведучим телеканалу "Звезда" і капітаном Володимиром Ераносяном. Пряму мову в студію, так би мовити:

– Наші хлопці, і донецьких, і луганських сил спецоперації гинуть зараз, – каже капітан.

– Я не хочу це чути. Стійте! Зупиніться! Я вам зараз скажу, що там наші хлопці роблять, – кричить ведучий.

І тут відео зі студії переноситься на реальні місця бойових дій. Туди, де українські військові дають окупантам понюхати пороху, а також активно спалюють ворожу техніку.

Дивіться розвінчувальний ролик для пропагандистів від Міноборони:

Вони настільки загрузли у своїх казках, що не вірять очевидному – в Україні російські війська знищують і випалюють вогнем. Тож навіть якщо в їхніх пропагандистських методичках досі написано про "мощь і вєлічіє", то маємо купу доказів, що це зовсім не так,

– пишуть у Міноборони.

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