Міноборони показало репетицію параду до Дня Незалежності: фото і відео

У Збройних силах України активно готуються до святкування 30-ї річниці Незалежності України. Міністерство оборони показало, як тренуються піші парадні розрахунки.

Сухопутні війська оприлюднили у мережі фото та відео тренувань українських військових.

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Репетиція параду до Дня Незалежності

На відео зафіксована репетиція параду до Дня Незалежності, зокрема тренування піших парадних розрахунків. На оприлюднених кадрах помітні коробки різних родів військ та військова техніка.

3 серпня на злітній смузі держпідприємства "Антонов" відбулася перша репетиція парадних розрахунків.

Репетиція параду до Дня Незалежності: фото Сухопутних військ ЗСУ

Тренування піших парадних розрахунків: дивіться відео

Парад з нагоди Дня Незалежності: що відомо