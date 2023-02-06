Міноборони поки не чіпатимуть: Арахамія анонсував призначення очільників МВС і СБУ
Джерело:Давид Арахамія
У Міністерстві оборони України не планують кадрові перестановки найближчого тижня. Натомість очільників отримають силові відомства.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. У понеділок, 6 лютого, він анонсував призначення очільників МВС і СБУ.
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При цьому Арахамія зазначив, що "кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться".
Член комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла у фейсбуці написала, що кадрових змін в Міноборони поки не буде. За її словами, зміна міністра оборони несе ризики перед "Рамштайном" та можливим наступом росіян.
Раніше Арахамія інформував про відставку Резнікова
Ввечері 5 лютого Давид Арахамія інформував про кадрові зміни в Міноборони, а також призначення голів МВС та СБУ.
Депутат повідомляв, що Олексій Резніков очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.
Натомість керівник ГУП МО, генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони замість Резнікова.
Крім того, МВС та СБУ мали б очолити Ігор Клименко та Василь Малюк відповідно. Наразі Клименко та Малюк перебувають на цих посадах як тимчасові виконувачі обов'язків.
Що відомо про ймовірну відставку Резнікова
- Міністра оборони України Олексія Резнікова можуть відправити у відставку на тлі корупційних скандалів в оборонному відомстві. Коментуючи потенційну відставку, міністр наголосив, що рішення приймає президент Володимир Зеленський.
- За його словами, у разі звільнення він підтримає наступника, а також надасть йому поради і консультації, і персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію.
- Крім того, Резніков прокоментував інформацію про своє переведення на посаду очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. За його словами, він не отримував такої пропозиції від президента.
- Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський теж висловився на тему ймовірної зміни глави Міноборони. Він зазначив, що передчасно говорити, що процедурні моменти вже розпочалися.