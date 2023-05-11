Міноборони Польщі про російську Х-55: військові помітили її, але не повідомили

Польські військові були проінформовані про можливу ракету, яка прямувала в бік Польщі 16 грудня 2022 року. Однак вони не сказали про це.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що військові не доповіли йому про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі.

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Зазначимо, раніше журналісти також стверджували, що військові, всупереч своїм обов'язкам, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі невстановленим об'єктом.

Що цьому передувало

У квітні неподалік міста Бидгощ в польському лісі знайшли військовий об'єкт. ЗМІ почали писати, що це російська ракета Х-55.

Водночас радіо RMF повідомило, що польські служби бачили об'єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі з боку Білорусі в грудні, але потім втратили його з поля зору.

До слова, спочатку польські військові вважали, що це дрон, однак потім дійшли висновку, що це можуть бути елементи ракети. На них є написи російською мовою. Невідомо, чи ракета вибухнула.

Генерал Роман Полко розповів, дуже малоймовірно, що знайдену ракету випустили з-за східних кордонів Польщі. За його словами, неподалік лісосмуги розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки.