Ворог атакує ледь не по всіх фронтах. Навіть у соцмережах.

Тож у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства у соцмережах. Про такі інформаційні вкиди окупантів заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Так у фейсбуці з'явилася пропонована реклама нібито від Міноборони. У ній закликали інформувати про знайдену ворожу техніку. Також повідомили, що для цього є якийсь чат-бот, куди усе можна надсилати.

Будьте певні – жодної подібної інформації у відомстві не поширювали і не збираються.

А розпізнати сторінку справжнього міністерства можна за позначною верифікації – це синя галочка у фейсбуці чи інших соцмережах біля назви відомства.

Міністерство оборони таку рекламу не поширювало. Це НЕ наша сторінка, наша – верифікована. Ми не купуємо собі рекламу взагалі! Будьте уважні!,

– наголосила Маляр.

Ще раз наголосимо – не переходьте за сумнівними посиланнями в інтернеті, навіть якщо вони нібито від "офіційних відомств" або навіть від ваших близьких чи друзів!



Такі фейки поширює Росія / Скриншот Ганни Маляр

Текст публікації Ганни Маляр:

Міністерство оборони таку рекламу не поширювало. Це НЕ наша сторінка, наша – верифікована. Ми не купуємо собі рекламу взагалі! Будьте уважні!