У Міноборони порівняли бої за Донецький аеропорт з героїчною обороною "Азовсталі"

Триває 92 доба рішучого протистояння України повномасштабному вторгненню російських загарбників. Саме сьогодні, 26 травня 2022 року, минуло 8 років від першого бою за Донецький аеропорт.

У Міністерстві оборони України порівняли бій за донецьке летовище з героїчною обороною "Азовсталі", що у Маріуполі. За словами заступниці очільника Міноборони Ганни Маляр, ці обидві події у світі нині сприймають, як символ незламності українських воїнів.

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Донецький аеропорт та "Азовсталь", як крах "безсилого пацифізму" світу

Ганна Маляр нагадала, що саме у цей день, 26 травня 2014 року, відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Нині увесь світ знає, що донецьке летовище – це символ незламності українського війська.

Тепер сюди ж доєдналась історія оборони маріупольського заводу "Азовсталь". І захисники Донецького аеропорту, і герої Маріуполя, є яскравими ілюстраціями нашої нескореності та прагнення до свободи.

Ці героїчні епізоди російсько-української війни мають бути постійним нагадуванням для тих, хто на четвертому місяці нашої боротьби знову дістає із ганебних "мюнхенських шухляд" зрадницькі ідеї про умиротворення агресора. Цей "безсилий пацифізм" ми відкидаємо. Україна боротиметься, а зберегти обличчя путін може, забравшись геть з наших територій,

– наголосила Ганна Маляр.

До чого апелює заступниця міністра оборони України

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссинджер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зробив обурливу заяву, що Україна буцімто повинна віддати частину своїх територій Росії в обмін на мир.

Разом з тим 98-річний експолітик на пенсії додав, що Заходу не слід намагатись завдати поразки країні-агресорці, адже ймовірне зближення Кремля з Пекіном начебто стане "фатальним", бо буцімто "Росія впродовж понад чотирьох століть була важливою частиною Європи".

На пропозиції Кіссинджера різко відреагував Володимир Зеленський. Президент зауважив, що хоч би що робила російська держава, знайдеться хтось, хто пропонуватиме "врахувати інтереси" країни-агресорки. Разом з тим ці "великі геополітики" продовжують жити у минулому столітті й забувають про звичайних людей – українців, які ніколи не обміняють свої законні території на ілюзорний мир.

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Ситуація на фронті складна й може загостритися

Минуло вже понад три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ситуація на фронті залишається складною та має ознаки того, що загострюватиметься й надалі, повідомляють у Міністерстві оборони.

Ворог задіяв усі сили та засоби з метою захоплення територій й оточення українських захисників та захисниць, здійснює вогневий вплив вздовж усієї лінії фронту, бої наразі досягли максимальної інтенсивності. Тривають штурмові дії росіян по позиціях наших військ одночасно на декількох напрямках.

У Міноборони підкреслили, що попереду Україну очікує надзвичайно складний та тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у межах міжнародно визнаних кордонів. Втрати з нашого боку, на жаль, неминучі, адже це – війна.

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