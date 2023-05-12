Коли розумієш, що до кораблів з "Калібрами" лічені кілометри, – Міноборони про Storm Shadow

У Росії неабияка істерика через те, що Україна таки отримає далекобійні ракети. Storm Shadow зроблять досяжними ворожі цілі по всій тимчасово окупованій території України.

Міністерство оборони України вирішило потролити росіян. Тому загарбникам нагадали, що так званий чорноморський флот буде в зоні досяжності ракет Storm Shadow.

Зверніть увагу Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow

Тролінг росіян від Міноборони

Міністерство оборони України відзначило, що носії крилатих ракет "Калібр" у Севастопольській бухті та загалом чорноморський флот, а радше флотилія, тепер будуть досяжні для нас.

Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 кілометрів 700 метрів,

– зазначили у Міноборони.

До допису додали фото президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака під час візиту глави держави до Лондона у лютому 2023 року.

Україна отримає далекобійну зброю

Велика Британія стала першою країною, яка надала нам далекобійні ракети. Напередодні британський уряд провів закупівлі, за результатами яких наша країна отримає Storm Shadow – ракети, які здатні уражати цілі в районі 250 кілометрів.

Далекобійні ракети можуть уразити навіть Кримський міст та суттєво підірвати логістику ворога. До слова, щоб вивезти з ладу Кримський міст, достатньо лише 3 – 4 ракети.

Володимир Зеленський після рішення Лондона провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і подякував за важливу для України допомогу.