Ви зробили помилку: Міноборони потролило росіян, які обрали відпочинок у Криму

12 серпня 2022 , 06:08
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Джерело:

твіттер Міноборони України

У Міністерстві оборони України витончено потролило росіян, які вирішили поїхати на відпочинок до окупованого Криму. Зокрема, натякнули, що це була "велика помилка".

Мовиться про дві публікації, які з'явилися у твіттері відомства 10 та 11 серпня. Також там і згадали легендарне морське судно, яким росія колись зганьбилася на весь світ. Це була реакція на нашумілі вибухи на кримському військовому аеродромі росіян. 

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Згадали авіаносець, який любить курити

У першому твіті Міністерства було фото авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Це судно багато років перебувало в ремонті, потім відправилося в плавання до берегів Сирії. Однак там виявилося, що єдиний авіаносець росії димить настільки сильно, що радше смішний, ніж потужний. Тому в соцмережах його висміювали жителі багатьох країн

Росіяни називають український Крим "непотоплюваним авіаносцем".
"Авіаносець", який любить курити, тепер залишився без своїх улюблених літаків. Станом на вечір на 9 менше,
– зазначили в Міноборони. 

Там прикріпили й фото "Адмірала" та зазначили, що це "лише для ілюстрації". 


Гордість російського флоту / Фото Міністерства оборони України

Міноборони проявило креатив 

Щодо другого твіту, то тут звернення до росіян було взагалі незавуальованим. Його зробили у форматі відео з музикою. На записі показували різні місця, куди могли б відправитися російські туристи, а під кінець вказали "а ви обрали Крим. Велика помилка". 

Ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть неприємно спекотних літніх канікул,
– порадили в Міністерстві оборони.   

Тролінг росіян щодо Криму: дивіть відео 

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Автор: Олександр Марчак