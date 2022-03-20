Міноборони пояснило вибіркову мобілізацію юристів, бухгалтерів та айтішників в Україні

Днями почала з'являтися інформація про те, що людей так званих інтелектуальних спеціальностей мобілізовують та нібито навмисно відправляють на передову. У Міноборони поспішили заспокоїти українців.

Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформація щодо вибіркової мобілізації юристів, бухгалтерів та айтішників – це фейк.

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За її словами, таку інформацію поширюють для того, щоб підривати довіру українців до дій та рішень військово-політичного керівництва держави.

Що насправді відбувається. Верховний Головнокомандувач ставить перед ЗСУ задачу по певній кількості осіб, які потрібно мобілізувати. Далі ЗСУ розподіляють, скільки сьогодні для оборонної дій потрібно тих чи інших військово-облікових спеціальностей,

– зауважила Маляр.

Далі, виходячи з цього, територіальні центри комплектування формують навчання.

"Потрібно зрозуміти, що стільки юристів, бухгалтерів чи айтішників зараз для фронту не потрібно", – зазначила Маляр.

Маляр наголосила, що сьогодні все відбувається у складним умовах, не тому що хтось хоче порушити права українців чи створити у державі безлад. Це пов'язано з війною та складною ситуацією в Україні. Заступниця глави Міноборони закликала не поширювати не перевірену інформацією та не сіяти паніку.

У випадках порушення з боку територіальних центрів комплектування потрібно звертатися на гарячу лінії Міністерства оборони.

Звернення Ганни Маляр: дивіться відео

Хто захищає України зараз

У Сухопутніх військах ЗСУ заявили, що у бойових діях проти окупанта беруть участь лише підготовлені українські військові. Кожен з них пройшов навчання та володіє усіма потрібними навичками. Підготовка українських захисників проходить інтенсивно у декілька етапів, однак на якість навчання це не впливає.

Українські захисники, які були призвані на захист України від російського агресора, набувають вмінь та знань у декілька етапів:

теорія,

заняття на тренажерах в інтерактивному тирі, який відтворює реальне бойове середовище,

відпрацювання навичок на полігоні,

та знищення ворога на полі бою.

Доказом ефективності навчань є втрати російської армії за 24 дні.

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