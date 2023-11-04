Російському міноборони примарились українські дрони над Курською і Бєлгородською областями
4 листопада 2023, 08:43Читать новость на русском
Упродовж ночі 4 листопада над територіями Бєлгородської та Курської областей нібито кружляли невідомі дрони. Російське міноборони заявило про роботу ППО та збиття чотирьох безпілотників.
Звісно, вороже відомство звинуватило в атаці Україну. Мовляв, це наші безпілотники. Зазначають, що збиття цих невідомих дронів відбувались упродовж всієї ночі.
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Протягом ночі 4 листопада припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки БпЛА літакового типу на території Росії. Черговими засобами ППО знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської та Курської областей,
– йдеться у повідомленні.
Кремлівський режим усе частіше заявляє про атаки
- Так, усього два дні тому, зранку 2 листопада, міністерство оборони Росії повідомляло про нібито атаку 6 безпілотників по території тимчасово окупованого Криму.
- 30 жовтня оборонне відомство країни-агресора заявило про знищення морських дронів в акваторії Чорного моря поблизу Севастополя, звинувативши в атаці Україну.