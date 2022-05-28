У Міноборони розповіли, чи можлива нова атака на Київ

У Міністерстві оборони України немає інформації, що Росія здійснить ще один наступ на Київ найближчими днями. Однак у столиці України, як в інших регіонах, зберігається загроза російського вторгнення.

Захоплення Києва – найпростіший шлях для Росії встановити контроль в Україні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі каналу "Рада" прокоментувала чутки про те, що Росія знову спробує захопити Київ, повідомляє 24 канал. Зокрема, вона висловилася про те, що днями киянам на телефони приходили повідомлення, що о 4 ранку Росія знову атакуватиме столицю.

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Маляр констатувала, що серед киян була посіяна дуже серйозна паніка. Водночас у Міністерстві оборони не підтверджують інформацію, що збройні сили Росії готуються до повторного наступу на Київ найближчими днями.

Станом на сьогодні такої інформації, яка б свідчила про можливий наступ, у нас немає,

– сказала заступниця Олексія Резнікова.

Вона наголосила, що українці повинні розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, оскільки війна триває досі.

За словами Маляр, для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ. Через це, як вона сказала, потрібно розуміти, що Київ під постійною загрозою.

Заступниця глави Міноборони заявила, що нагнітання ситуації та створення панічних хвиль грає тільки на руку ворогу. Вона зазначила, що росіяни навіть у тестовому режимі можуть запускати таку інформацію, як про відновлення плану щодо захоплення української столиці.

На завершення Маляр повідомила, що в Міноборони досліди інформацію, де з'являлися повідомлення про повторний напад на Київ. За її словами, це російські джерела, а також небайдужі громадяни України, які повірили у дезінформацію.

Білорусь створює напруженість на кордоні з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав створити "оперативний штаб" на кордоні з Україною. Після цього з'явилася інформація, що Білорусь розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби у Гомельській області, що на кордоні з Україною.

Ця область межує з Житомирщиною, Київщиною та Чернігівщиною. У відповідь в Офісі Президента повідомили, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін також заявив, що наразі немає ознак того, Росія почала формувати ударні групи для наступу на Київ.

Зауважимо, що Київщину було повністю деокуповано наприкінці березня – на початку травня. Після того стали відомо про звірства росіян над цивільним населенням, внаслідок чого тільки в Київській області загинуло понад 1200 людей.

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