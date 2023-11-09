Міноборони уклало контракт на поставки мін, де діяло 3 фірми-прокладки: боєприпасів досі немає

Міністерство оборони України витратило 2 мільярди гривень на три контракти про закупівлю боєприпасів. Усі вони провалилися, військові так і не отримали потрібні боєприпаси.

Розслідувачі встановили, що мова про контракт з компанією "Львівський арсенал" на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Вартість контракту – один мільярд 380 мільйонів гривень. Держава заплатила наперед майже 100% суми. Перші міни мали прийти за місяць, але цього не сталося ні через пів року, ні через рік.

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Розслідувачі виявили, що в одному контракті між Міноборони України та виробником озброєння стояло цілих три компанії-прокладки, завданням яких було лише отримувати гроші.

Схема угоди була така: Міністерство оборони України – "Львівський арсенал" (Україна) – Sevotech (Словаччина) – WDG (Хорватія) – Elmech Sintermak (Хорватія).

Що виявили розслідувачі

"Львівський арсенал" спочатку був у цьому контракті лише прокладкою. Так, у серпні 2022 року компанія уклала угоду зі словацькою компанією Sevotech, яка мала поставити міни Україні. При цьому "Львівський арсенал" мав тільки отримати кошти від Міноборони та перерахувати їх далі, залишивши собі законні 3%.

Представник словацької компанії Sevotech Олексій Хорошаєв заявив, що компанія Sevotech, як і "Львівський арсенал", мала перерахувати згадані кошти далі – хорватській компанії WDG promet, яка належить Матіасу Зубаку. При цьому WDG promet не є виробником – компанія мала здійснити закупівлі для України у хорватського заводу Elmech Sintermak.

За даними розслідувачів, "Львівський арсенал" 17 листопада 2022-го року отримав від Міноборони 97% передоплати за міни – 1,34 мільярда гривень. Частину грошей було перераховано Sevotech.

WDG promet створена в серпні 2022 року. Її засновник, директор і єдиний працівник – Матіас Зубак, син відомого торговця зброєю Звонка Зубака. Він зробив собі ім'я на постачанні в обхід ембарго ООН зброї до Хорватії. WDG мала б закупити боєприпаси для України на хорватському заводі Elmech Sintermak (на ньому й відбувалася згадана інспекція).

З якоїсь причини "Львівський арсенал" провалив угоду і надіслав лише 10% замість 50%. Десь у грудні 22-го Sevotech отримала ще 20% передплати. Тобто разом виходило вже 30% від ціни контракту, але все ще не 50, як було домовлено. Цього все ще було недостатньо для Elmech, та у результаті, Elmech розірвав контракт із WDG. Ба більше, WDG ще й була зобов'язана сплатити штраф,

– пояснив адвокат.

Це при тому, що за контрактом між Sevotech та "Львівським арсеналом" попередню оплату можна було здійснювати частково, на суму "не менше ніж 35% від ціни контракту". Ті гроші, які "Львівський арсенал" заплатив Sevotech, якраз і становили 35%. Тобто контракти всіх учасників схеми просто не були узгоджені між собою, і вся ця конструкція із самого початку була нежиттєздатною.

Після того, як Elmech вийшов з угоди, директору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву запропонували розірвати контракт і повернути гроші. І нібито саме Збітнєв наполіг на тому, щоб договір залишити в силі, а купити в іншого виробника. І тоді WDG і Sevotech вирішили купити боєприпаси не в Хорватії, а в Камбоджі та Болгарії. Втім, попри обіцянки, що ось-ось перші міни за контрактом приїдуть в Україну, їх все ще немає.