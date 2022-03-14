У Міноборони розвінчали фейк окупантів про загиблих іноземців на Яворівському полігоні
14 березня 2022 , 03:33Читать новость на русском
Джерело:CNN
Окупанти вранці 13 березня випустили близько 30 ракет по Яворівському полігону, що на Львівщині. Внаслідок обстрілів загинули 35 осіб, ще 134 – зазнали поранень.
Опісля загарбники почали поширювати фейк про те, що нібито вбили 180 іноземців. У Міністерстві оборони України одразу викрили брехню ворога.
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Це не правда. Чиста російська пропаганда,
– сказав речник відомства Маркіян Лубківський.
Він вказав, що загиблих іноземних громадян внаслідок удару по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району немає.
Обстріл Яворівського полігону
- Окупанти вранці 13 березня обстріляли Яворівський полігон.
- Російські загарбники випустили по території близько 30 ракет.
- Унаслідок атаки загинули 35 осіб, ще 134 – зазнали поранень.
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