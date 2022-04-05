Міноборони та СБУ виділили кошти з резервного фонду: Шмигаль пояснив, як витратять ці гроші

5 квітня 2022 , 20:33
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На черговому засіданні Кабміну ухвалили кілька важливих рішень щодо економіки України в умовах війни. Деякі з них стосувалися СБУ та Міноборони.

Засідання уряду України провели у вівторок, 5 квітня, інформує 24 канал.

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Уряд виділив кошти з резерву для Міноборони та СБУ 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що зараз головним напрямком роботи Кабміну залишається забезпечення української армії. Йдеться про фінансовий та організаційні аспекти.  

Основні ресурси держави й бюджету зараз направляємо саме на ці потреби,
– сказав Шмигаль.

У результаті урядовці вирішили виділити Міністерству оборони та Службі безпеки України гроші з резервного фонду. За словами глави уряду, ці кошти направлять на  наступні категорії:

  • зарплати,
  • техніку,
  • зброю,
  • пальне,
  • все необхідне для захисників України. 

До теми – Засідання Кабміну від 5 квітня: дивиться відео 

 

Автор: Віта Свірневська