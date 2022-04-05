Міноборони та СБУ виділили кошти з резервного фонду: Шмигаль пояснив, як витратять ці гроші
На черговому засіданні Кабміну ухвалили кілька важливих рішень щодо економіки України в умовах війни. Деякі з них стосувалися СБУ та Міноборони.
Засідання уряду України провели у вівторок, 5 квітня, інформує 24 канал.
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Уряд виділив кошти з резерву для Міноборони та СБУ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що зараз головним напрямком роботи Кабміну залишається забезпечення української армії. Йдеться про фінансовий та організаційні аспекти.
Основні ресурси держави й бюджету зараз направляємо саме на ці потреби,
– сказав Шмигаль.
У результаті урядовці вирішили виділити Міністерству оборони та Службі безпеки України гроші з резервного фонду. За словами глави уряду, ці кошти направлять на наступні категорії:
- зарплати,
- техніку,
- зброю,
- пальне,
- все необхідне для захисників України.
До теми – Засідання Кабміну від 5 квітня: дивиться відео