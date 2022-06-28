У Міноборони США дали високу оцінку діям і професіоналізму ЗСУ

У Міноборони США зауважили, що хоч російські загарбники досягли певних успіхів на Донбасі, не схоже, щоб вони оточили місто Лисичанськ.

Українці чинять опір у Лисичанську та його околицях. Неподалік Лисичанська розташоване місто Сєвєродонецьк, яке зайняли російські війська.

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Чиновник із Міноборони США оцінив бойові дії на Донбасі та відмітив професіоналізм ЗСУ. Він зауважив, що те, як українські воїни тримали місто, усі вивчатимуть в майбутньому.

З військової точки зору, я б сказав, що невелика кількість українців, які утримували росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили – це дійсно те, що, я думаю, ми всі вивчимо в майбутньому. І коли [українські сили] вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони вирішили зробити [це] за власним бажанням, щоб перейти до більш підготовлених місць для продовження цієї оборони,

– сказав чиновник.

ЗСУ змушують росіян сильно платити за кожен клаптик землі

Активні бойові дії на Донбасі тривають вже кілька місяців. За цей час росіяни захопили невелику територію. При цьому в процесі вони втратили дуже багато сил.

Українці змушують платити за дуже маленьку ділянку землі… Кілька сотень українців продовжують стримувати російську армію у цій частині світу у досить серйозному бою. Це говорить про стійкість українських солдатів та їхнє керівництво,

– сказав він.

Українці відбивають свої землі попри перевагу ворога в силі

Посадовець наголосив, що якщо випливати лише зі сухої статистики, то росіяни, безумовно, переважають в озброєнні та у кількості живої сили. Але те, що ЗСУ можуть просуватися на певних напрямках, зокрема на Херсонському, говорить про їхню майстерність та рішучість.

За останні кілька днів нам стало відомо про вбивства місцевих російських чиновників. І нам також відомо, що повідомлення свідчать про те, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід та захід від Херсона,

– зауважив чиновник.

Також відомо, що останній місяць окупанти залучають до бою свої резерви. Посадовець зауважив, що "той факт, що росіяни говорять про резерви, говорить про вплив українців на російську армію".

Окрім цього, у відомстві бачать явні проблеми з моральним духом серед російських військовослужбовців. Також Міністерству оборони США відомо про випадки звільнення від служби кількох російських генералів, які брали участь у війні в Україні.

Минулої доби ЗСУ відбили кілька штурмів на Донбасі

ЗСУ відбили спробу наступу на Слов'янському напрямку в бік Довгеньке – Долина, відкинувши ворога назад.

На Лисичанському напрямку окупанти не полишають спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вороги вели наступ, але українські воїни успішно придушили ці спроби та змусили ворога відійти.

На Авдіївському напрямку росіянам довелося відійти з шаленими втратами. Вони безрезультатно намагалися штурмувати у напрямку Єгорівка – Павлівка.

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