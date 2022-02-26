Міноборони відкриває гарячу лінію для родичів російських окупантів

У Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів. Планують це зробити сьогодні, 26 лютого, ближче до вечора.

"Повернися живим з України!"

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі. Він наголосив, що цю інформацію важливо максимально поширити в Росії.

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"Сьогодні ближче до вечора у Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів, російських окупантів", – написав він.

Вона називатиметься – "Повернися живим з України!".

Навіщо така гаряча лінія

Геращенко наголосив, що на цій гарячій лінії можна буде запитати про таке:

чи живі ваші рідні;

чи взяли їх у полон;

чи є поранення;

з'ясувати, коли і як можна забрати тіло вашого загиблого родича.

Якщо ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку,

– написав Геращенко.

Офіційна заява Міністерства оборони України з цього питання буде трохи згодом.

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Читайте текст публікації з телеграму Антона Геращенка:

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Сьогодні ближче до вечора у Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів, російських окупантів. Вона називатиметься – "Повернися живим з України!". На цій гарячій лінії Ви зможете впоратися про те, чи живі Ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як Ви зможете забрати тіло Вашого загиблого родича. Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, Ви зможете залишити для Вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи згодом буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання.

РОСІЯ ВСТАВАЙ!