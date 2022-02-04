В Міноборони розповіли, що саме може гальмувати вступ України в НАТО
Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, що виключає можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Водночас вступ України в НАТО залежить не від відсутності війни, а від політичної волі країн-членів.
Однак наразі одноголосного рішення країн НАТО щодо членства України немає. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.
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Маляр про вступ України в НАТО
На її думку, прийняття одноголосного рішення усіма країнами-членами НАТО є правильним. Водночас це дозволяє Росії працювати гібридними методами з однією з країн.
Росія може співпрацювати з будь-якою країною, ця одна країна буде проти і це буде гальмувати вступ України в НАТО,
– пояснила Маляр.
Вона наголосила, що не може називати конкретну країну, адже така заява може вплинути на стосунки із цією державою, зважаючи на її посаду.
Повне інтерв'ю з Ганною Маляр: дивіться відео
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