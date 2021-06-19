Чергова провокація Росії, – Міноборони відреагували на чутки про затримку допомоги США Україні

У Міноборони України відреагували на чутки про заморозку військової допомоги США Україні. Очільник відомства Андрій Таран назвав це "провокацією Росії".

Міністр оборони України нагадав, що Росія веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема й інформаційному.

Важливо Нонсенс, – Білий дім спростував чутки про заморозку військової допомоги Україні

А чутки, які почали ширитися у російських ЗМІ, Таран назвав "відпрацюванням завдання з інформаційних операцій".

Вони є неприхованою зброєю воєнної машини Росії. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, у тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації,

– заявив міністр.

Він також подякував американським партнерам за "послідовну підтримку" процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності держави в умовах російської агресії.

Що варто знати про інцидент

Напередодні відоме видання Politico заявило, що Білий дім нібито зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні. Таку інформацію оприлюднили з посиланням на власні джерела. Цікаво, що лише 11 червня Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні – на 100 мільйонів доларів.

Україні. Таку інформацію оприлюднили з посиланням на власні джерела. Цікаво, що лише 11 червня Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні – на 100 мільйонів доларів. Згодом у Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і йшлося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.

Позиція США

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею. Вона також нагадала, що за два дні до того саміту президент США Джо Байден, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Вашингтон буде й далі надавати Україні "можливість бути здатною й далі чинити опір фізичній агресії Росії".

Крім того, Байден прямо заявив президентові Росії Володимирові Путіну, що США будуть непохитні в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, заявила Псакі.