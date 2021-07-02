Військові будуть гарні і стильні, – у Міноборони відреагували на скандал з підборами

В українському суспільстві виникла хвиля обурення через те, що курсантки ЗСУ мають марширувати на параді до Дня Незалежності на підборах. Міністерство оборони вже відреагувало на закиди та висунуло свої аргументи.

У Міноборони зазначають: підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах.

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Що у Мінобороні кажуть на закиди про підбори

На своїй сторінці у фейсбуці відомство наголошує: у Збройних силах є місце не лише для камуфляжу і берців. Передбачена святкова – парадна форма. Саме у ній військові будуть марширувати на День Незалежності.

Цьогоріч на День Незалежності України будуть йти військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Гарні та сильні,

– зазначили в Мінобороні.

Відповідний наказ про форму для військовослужбовиць видали у 2017 році. Його підписав тодішній міністр оборони Степан Полторак.

У Мінобороні на підтвердження реакції додали зображення парадної форми, де на ескізах намальовані саме туфлі на підборах.



Наказ про парадну форму для військовослужбовиць / Зображення Міноборони

Радниця головнокомандувача Збройних сил України з гендерних питань Вікторія Арнаутова зазначила, що взуття буде нижчим, ніж на фото, які оприлюднені у мережі. Взуття буде стійким, адже в Україні вже підписали специфікацію на нові черевики. Проте на забезпеченні нових туфлів ще немає.

До допису Міноборони також додало фото парадної форми військових жінок в інших країнах. Щоправда, там не підписали, де саме і в яких роках зроблені світлини.



Парадні форми жінок інших держав / Колаж Міноборони

У коментарях до допису Мінобоони користувачі зазначають: пруський парадний крок не сполучають із парадним кроком. Також коментатори зауважують: на усіх зазначених фото жінки не марширують а йдуть звичайним кроком.

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