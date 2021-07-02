Військові будуть гарні і стильні, – у Міноборони відреагували на скандал з підборами
Джерело:Міністерство оборони
В українському суспільстві виникла хвиля обурення через те, що курсантки ЗСУ мають марширувати на параді до Дня Незалежності на підборах. Міністерство оборони вже відреагувало на закиди та висунуло свої аргументи.
У Міноборони зазначають: підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах.
Нагадаємо Тренування дівчат-військових до параду на підборах: мережі лютують, а Таран отримав туфлі
Що у Мінобороні кажуть на закиди про підбори
На своїй сторінці у фейсбуці відомство наголошує: у Збройних силах є місце не лише для камуфляжу і берців. Передбачена святкова – парадна форма. Саме у ній військові будуть марширувати на День Незалежності.
Цьогоріч на День Незалежності України будуть йти військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Гарні та сильні,
– зазначили в Мінобороні.
Відповідний наказ про форму для військовослужбовиць видали у 2017 році. Його підписав тодішній міністр оборони Степан Полторак.
У Мінобороні на підтвердження реакції додали зображення парадної форми, де на ескізах намальовані саме туфлі на підборах.
Наказ про парадну форму для військовослужбовиць / Зображення Міноборони
До допису Міноборони також додало фото парадної форми військових жінок в інших країнах. Щоправда, там не підписали, де саме і в яких роках зроблені світлини.
Парадні форми жінок інших держав / Колаж Міноборони
У коментарях до допису Мінобоони користувачі зазначають: пруський парадний крок не сполучають із парадним кроком. Також коментатори зауважують: на усіх зазначених фото жінки не марширують а йдуть звичайним кроком.
Скандал із підборами для дівчат-військових: головне
- У соцмережах опублікували фото з репетиції дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності.
- Користувачі вибухнули обуренням через те, що дівчата мають марширувати на підборах. Люди назвали це не просто сексизмом, а і знущанням.
- У Верховній Раді виступили із вимогою скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.
- На годині запитань до уряду міністру оборони Андрію Тарану подарували дамські туфлі на підборах.
- Згодом Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття до Дня Незалежності, а не те, яке було на репетиції. Йдеться про те, що воно матиме нижчий підбор.