Міноборони витратило на зброю близько 27 мільярдів гривень, але її не отримало, – ЦПК

Відповідь на запит Центру протидії корупції свідчить про прострочену дебіторську заборгованість Міністерства оборони України. Мовиться про суму у близько 27 мільярдів гривень, витрачених на зброю.

Слід зауважити, що дані про конкретні прострочені контракти приховують. Тим часом на щоденній основі звіти про укладені контракти на покупку зброї для своїх військових публікує Міноборони США.

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Що означає ця заборгованість

Прострочена дебіторська заборгованість свідчить про те, що компанії отримали кошти від Міністерства оборони. Втім, товар, у нашому випадку зброю, в обумовлені контрактами терміни не поставили.

Зауважимо, що 27 мільярдів гривень – це загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, яка складає 33 мільярди гривень. З неї вже вирахували 5,86 мільярда (заборгованість за речовим забезпеченням), а також 1 мільярд – орієнтовний розмір заборгованості за іншими програмами оборонного відомства. Джерела Центру протидії корупції підтверджують такі підрахунки.

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Україні відправлять 50 танків Leopard 1

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що у бельгійської компанії OIP викупили відразу 50 танків Leopard 1. Невдовзі їх планують відправити до України, щоб вони допомагали наближати перемогу.

Невдовзі їх планують відправити до України, щоб вони допомагали наближати перемогу. Невдовзі стало відомо, що покупку здійснила німецька компанія Rheinmetall. У її планах – переобладнати танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи.

У її планах – переобладнати танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи. Зауважимо, що бельгійська компанія їх продала "приблизно за ціною одного тільки старого заліза". За наявною інформацією, кожен танк оцінили у 15 тисяч євро.

Низьку вартість вже обґрунтували. Мовляв, армія не має настільки великої кількості ангарів, в яких може зберігати техніку, яку списали.

Звернімо увагу, що цей танк оснащений 105-міліметровою гарматою L7A3 завдовжки 51 калібр. Також він оснащений двома кулеметами.

З моменту останнього повідомлення ЦПК, у якому йшлося про прострочену дебіторську заборгованість, цифра скоротилася. Раніше йшлося про 36 мільярдів, а не 33.