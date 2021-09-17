Міноборони заборгувало військовослужбоцям 1,5 мільярда гривень

Військовослужбовцям, зокрема і тим, щозараз перебувають в ООС, заборгували значну суму грошей. Левова частка суми – це заборгованість з виплати допомоги на оздоровлення.

Про суму заборгованості повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона отримала численні звернення від військовослужбовців.

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Заборгованість перед військовими

Як повідомляє омбудсмен, наразі заборгованість Міністерства оборони становить 1 мільярд 465 мільйонів гривень.

Зокрема, 1 мільярд 271 мільйона гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям у зоні Операції об'єднаних сил.

Щодо цієї ситуації омбудсмен надіслала листа міністру економіки Олексію Любченку. Вона просить якнайшвидше розв'язати цю проблему.

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Напередодні цієї заяви Денісової з'явилася інформація про те, що може виникнути проблема з використанням бюджетних коштів Міноборони.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Роман Костенко, станом на вересень на рахунках залишаються невикористані 15 мільярдів гривень.

Таку інформацію нардепам розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Повний текст публікації Офісу Омбудсмана України

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні звернення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх родин щодо порушення конституційних прав, у зв’язку із заборгованістю виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги.

На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Омбудсманом надіслано запит на адресу Першого віце-прем’єра-Міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), щодо необхідності розгляду із залученням відповідальних осіб МОУ на черговому засіданні вказаної Міжвідомчої робочої групи ситуації навколо заборгованості, що утворилася перед військовослужбовцями Збройних Сил України, з вивченням результатів діяльності Міністерства оборони України та шляхів розв’язання зазначеної проблеми.

Ситуація з додержанням прав військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей перебуває на особистому контролі Уповноваженого.