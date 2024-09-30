Міноборони побудувало нову архітектуру оборонних закупівель: Кліменков розкрив деталі

Військово-промисловий комплекс в Україні є важливим компонентом захисту від російської агресії. Міноборони запровадили нові методи закупівель для ЗСУ, щоб уникнути можливої корупції.

Україні необхідно мати власні військові потужності, щоб не залежати від західних партнерів. Заступник міністра оборони України Денис Кліменков розповів 24 Каналу, що за останній рік було побудовано нову архітектуру оборонних закупівель, орієнтуючись на стандарти НАТО.

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Зміни в оборонних закупівлях

Денис Кліменков зазначив, що Міністерство оборони більше не здійснює закупівлі, а лише встановлює правила через новостворений Департамент планування тилового забезпечення.

Закупівлями займаються спеціалізовані агенції. Одна закуповує озброєння та військову техніку, а інша необхідні речі: паливо, мастильні матеріали, харчі та інше,

– сказав він.

Заступник міністра оборони України підкреслив, що це дозволяє підвищити прозорість і уникнути конфлікту інтересів.

Цифрові закупівлі

За словами Кліменкова, розподіл функцій між Міністерством оборони та агенціями – це лише один із кроків до відсутності корупції.

Закупівельна агенція Міноборони організовує торги в системі ProZorro, що дозволяє збільшити конкуренцію серед постачальників тилового майна. Суспільство може відстежувати наскільки ефективно ми управляємо бюджетними коштами,

– висловився заступник міністра оборони України.

Він додав, що запроваджено кілька основних цифрових рішень, зокрема система SAP.

Довідка. SAP – це світова платформа для керування ресурсами. Її застосовують у 28 країнах НАТО. Платформа оптимізує процеси забезпечення, генерує дані про залишки на складах чи замовлення, дає можливість відстежувати актуальні потреби та своєчасно постачати військовим усе необхідне.

Кліменков зауважив, що для ефективної роботи також є система DOT-Chain, яка автоматизує процеси постачання продовольства, усуваючи зайву бюрократію. Вона надає прозорість на всіх етапах.

"Також ми створили портал Партнер МОУ для залучення нових партнерів без корупційних ризиків. Завдяки цим інструментом ми стежимо за постачанням та можемо ефективно планувати ресурси для майбутніх закупівель", – підкреслив він.