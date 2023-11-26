Міноборони знайшло на складах стоматологічне золото на 3,5 мільйона гривень: що з ним зроблять

Міністерство оборони України знайшло на своїх складах стоматологічне золото. Мовиться про 1,4 кілограма.

Його закупили для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ ще до 2013 року. Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства Олег Коваль пояснив, що закупівля передбачалася нормативними документами міністерства і після 2013 року заявок на закупівлю не надходило.

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Куди скерують стоматологічне золото зі складів Міноборони

Олег Коваль розповів журналістам, що у 2017 році командування медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало його в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства.

За словами посадовця, метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в той не потрапило сім російських ракет. Тоді приміщення, де зберігали золото, не зазнало пошкоджень.

Ніхто не хотів братися за його передачу (НБУ – 24 Канал) тому, що вбачали у цьому ризики,

– заявив Коваль.

За його даними, наразі Управління веде перемовини із Національним банком України, щоб до кінця року регулятор:

викупив дорогоцінний метал;

здійснив афіляж – технологічний металургійний процес очищування цінних металів від забруднювальних домішок;

переплавив його в золотовалютні резерви.

Олег Коваль пояснив, куди скерують гроші. Зокрема:

80% виручених коштів – Міноборони планує спрямувати до держбюджету;

ще 20% – на спеціальний фонд Міноборони, гроші з якого поділять на програми фінансової програми відомства.



Міноборони виявило на складах стоматологічне золото / Фото Дмитра Юрченка

Зверніть увагу! Олег Коваль заявив, що на обліку Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна зараз перебуває орієнтовно 541 тонна елементів брухту з вмістом дорогоцінних металів.

Мініоборони розіслало запити по медичних установах військових частин з проханням порахувати запаси дорогоцінних металів, щоб надалі також передати їх до Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна.