Полум'яно "привітали" росіян зі святом: мінометники відправили ворогу важливе послання

На Вовчанському напрямку українські мінометники "привітали" російських окупантів із різдвяними святами. Оборонці випустили по ворогу снаряди, на одному з яких написали важливе послання.

Мінометники 34 батальйону 57 ОМПБр розповіли кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко, що святкуватимуть Святвечір після перемоги. Зараз найголовніше, за їхніми словами, щоб не гинули цивільні та військові.

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Різдво на передовій

Мінометники 34 батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка привітали окупантів вогнем, запустивши по них боєприпас з підписом "з Різдвом, русня".

Полум'яне вітання із Різдвом ворогу від українських воїнів / Фото 24 Каналу

Військовослужбовець Дмитро розповів, що свій Святвечір хлопці відкладають на час після перемоги. Зараз кожен день на календарі – війна. Тим паче, що на Вовчанському напрямку ворог не припиняє штурмів.

Що святкувати, якщо війна? Святкувати потрібно біля сім'ї – жінки й дітей. Святкуватимемо, коли війна закінчиться,

– зазначив він.

Його побратим Віктор додає: "Найголовніше, щоб не було війни, щоб мирне населення не гинуло, щоб військові не гинули, щоб маленькі діти не гинули".

Як військові вітали окупантів із Різдвом: дивіться відео

"Людям бажаю, щоб все-таки був новорічний настрій. Треба не падати духом і, звісно, що скидати гроші ЗСУ", – наголосив Дмитро військовослужбовець 34 батальйону 57 ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

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