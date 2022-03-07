Міносвіти рекомендуватиме продовжити навчання наступного тижня

Українські навчальні заклади вимушено оголосили канікули через вторгнення Росії 24 лютого. Наступного тижня намагатимуться вже відновлювати освітній процес, де це можливо.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Він наголосив, що МОН рекомендуватиме самий такий розвиток подій.

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"З початку агресії ми оголосили 2-тижневі канікули. На наступному тижні освітній процес не має перериватися. Ми будемо рекомендувати там, де це можливо, здійснювати освітній процес", – сказав Шкарлет.

Що робити дітям, які виїхали

Він зазначив, що дуже багато дітей виїхало або в інші області, або взагалі за кордон.

Будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання, де процес відновити неможливо повністю,

– пояснив міністр.

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