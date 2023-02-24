"На знак солідарності": у Мінську білоруси вивісили прапор України

24 лютого – роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Білоруси вирішили підтримати нашу державу та вивісили синьо-жовтий прапор у Мінську.

Відповідні фото вже опублікували у мережі, інформує 24 Канал. Таким чином, у Білорусі все ще є люди, які виступають проти російської агресії.

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У Мінську вивісили прапор України

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко виступає за війну проти України і допомагає російському ворогу. Однак не всі мешканці республіки підтримують агресію.

Так, на одній із вулиць у Мінську український прапор встановили на даху багатоповерхового будинку.

Білоруси підняли прапор України на знак солідарності з українським народом у Мінську,

– мовиться у підписі під кадрами.



У Мінську вивісили український прапор / фото з місцевих телеграм-каналів



Прапор України у Білорусі / фото з місцевих телеграм-каналів



Прапор встановили на даху будинку / фото з місцевих телеграм-каналів

Білорусь підтримує Росію у війні проти України