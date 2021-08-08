"Зайняли найкращі полиці": у Мінську хочуть заборонити продаж українських товарів

У Мінську можуть заборонити торговим закладам продавати продукцію з України, Литви та Польщі. До цього закликав мер білоруської столиці Володимир Кухарєв.

Таке рішення буде відповіддю на санкції проти Білорусі, запроваджені згаданими країнами. Водночас мінська влада заявила, що торгові мережі столиці демонструють "недоречну поведінку".

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Виробникам з Білорусі нібито ніде продавати товар

Керівник столичного міськвиконкому розповів, що 27 липня влада провела "серйозну та жорстку нараду" з представниками торговельних мереж, які працюють в Мінську. У мерії скаржаться, нібито харчі з України, Литви та Польщі заполонили полиці білоруських магазинів й місцевим виробникам ніде продавати свій товар.

Низка країн ввели проти нас санкції, а їхні товари стоять у наших магазинах на найкращих полицях! При цьому, білоруські товари треба ще й пошукати,

– обурився Кухарєв.

Якщо ситуація не зміниться, в адміністрації Мінська дадуть розпорядження провести заміну імпортованої продукції на вітчизняну. Порушників нових правил каратимуть. Які саме санкції передбачені для них – поки невідомо.

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