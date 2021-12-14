Мінцифра готує Дію до запуску бустерних сертифікатів

14 грудня 2021 , 20:30
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Джерело:

LIGA

У Міністерстві цифрової трансформації активно готуються до третьої дози вакцини проти COVID-19. Працюють над тим, щоб вона оперативно з'явилась у застосунку "Дія".

Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в Дії, як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію.

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"Ми поки думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що "плодитимемо нові сутності", найімовірніше просто обновимо чинний сертифікат", – розповів Федоров.

Зверніть увагу! Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендують людям: з ВІЛ-інфекцією, з онкологією, після трансплантації органів, які проходять імунодепресивну терапію, які проходять імуномодулюючу терапію, з імунодефіцитним станом.

Третя доза вакцини: що відомо

  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав 13 грудня наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
  • 14 грудня у Міністерстві охорони здоров'я детально роз'яснили, хто і коли може отримати бустерну дозу вакцини. 
  • Наразі науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через дев'ять місяців після завершення основного курсу вакцинації.

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Автор: Олена Данилів