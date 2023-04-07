У Мінцифри розповіли, на які нові послуги варто очікувати в Дії

У застосунку Дія невдовзі з'являться нові послуги, які будуть корисними для українців. Передусім йдеться про водіїв.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, який керує багатьма процесами в проєкті Дія, розповів, які нові послуги варто очікувати в застосунку.

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Водії зможуть відмовитися від пластикового посвідчення

За словами Баніка, у Дії має з'явитися послуга "розмитнення". Також буде доступна заміна посвідчення водія і скасування належного користувача.

Належний користувач – людина, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Послуга дає можливість призначити належного користувача транспортного засобу.

Відтепер, як каже Банік, можна буде не тільки призначити належного користувача, але й скасувати.

Що більше, послуги в Дії дозволять водіям відмовитися від пластикового посвідчення водія.

Це маленький крок для Дії та великий для всіх. Можна відмовитися від пластикового (посвідчення – 24 Канал),

– сказав керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.

Він нагадав, що у 2019 році була запущена можливість мати цифрове водійське посвідчення, якщо зареєстрований у Дії.

"Наступний крок МВС – ти можеш вибрати пластик як опцію", – сказав Банік.

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