У Мінцифри пояснили, як довго можна користуватись "тисячою Зеленського" за вакцинацію

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що в Дії запустять "тисячу за вакцинацію". Кошти можна буде використати впродовж року.

Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Він зазначив, що наразі є завдання запустити ініціативу у 2021 році.

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"Точно дату сказати поки не можу. Важливо, що є ініціатива президента, зараз профільні органи влади формують фінальне бачення. Тут є дві складові: перша – ми все ж таки чекаємо відповідні нормативно-правові акти, які визначать, хто має право на цю послугу, як вона працюватиме", – сказав Банік.

Тоді за нами буде технічна реалізація. Загалом ця послуга буде працювати протягом року,

– додав він.

На що можна витратити гроші

Точної дати, коли українці отримають тисячу гривень, немає. Проте це може відбутися в грудні. Банік наголосив, що таким чином хочуть підтримати найбільш вразливий бізнес.

Повне інтерв'ю з Мстиславом Баніком читайте 25 листопада на сайті 24 каналу в межах нового проєкту "Інтерв'ю24".