У Мінцифри просять не перевантажувати мобільні мережі: як це зробити
14 березня 2022 , 15:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм Мінцифри
Нерідко ми самі перевантажуємо мережу й не можемо зателефонувати. Це стається тоді, коли переглядаємо новини в каналах і месенджерах, де фото й відео автоматично завантажуються на смартфони.
Щоб уникнути перевантаження мережі, Міністерство цифрової трансформації України підготувало прості правила. Дотримуючись їх, постійно залишатиметесь на зв'язку.
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Не перевантажуйте мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку
У Мінцифри підкреслили, що щодня наша армія дає відсіч окупантам, а оператори та провайдери забезпечують українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, зв'язок не завжди працює стабільно.
Закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі,
– просять у Мінцифри.
Як це зробити
- за можливості під'єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі або користуйтеся фіксованим інтернетом;
- вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах (це можна зробити у налаштуваннях телефона й месенджера);
- зменште час відеоконференцій;
- дивіться відео у меншій якості та не завантажуйте великі файли – фільми, ігри тощо.