У Мінцифри звернулися до YouTube, Meta та Netflix через вторгнення Росії

26 лютого 2022 , 10:37
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Джерело:

телеграм-канал Михайла Федерова

Україна звернулася до низки компаній через напад Росії й просить допомоги. Серед них – YouTube, Meta та Netflix.

Про це 26 лютого у своєму твітері повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що вже зробив Федеров

  • Звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь нас "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.
  • Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram.
  • Звернувся до Netflix щодо блокування сервісу в Росії.

Міністр пояснив, що у такий спосіб Україна прагне не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення

Ваш "кривавий цар" веде вас в небуття – змінюйте це вже зараз! Росія вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay,
 зазначив урядовець.  

 

Раніше представники відомих компаній – Apple, Google та Meta – опублікували на своїх сторінках у соцмережах дописи на підтримку України. 

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Автор: Ірина Буртик