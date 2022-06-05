Минуло 10 років: у відселене після аварії на АЕС селище Фукусіма повертаються люди

Людям назад дозволили селитись на тій території, з якої вони 10 років тому виїхали. Мовиться про селище Фукусіма.

Відповідну інформацію повідомив уряд країни. Відомо, що обмеження на проживання зняли з 6% зони в селі.

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На Фукусіму дозволили селитись частині людей

Уряд Японії офіційно вирішив скасувати наказ про евакуацію з 12 червня частини зони "важко повернутися" в префектурі Фукусіма, яка була створена після ядерної аварії 2011 року,

– мовиться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо та відповідні міністри Кабінету Міністрів зустрілися в скасувати замовлення приблизно на 6% зони в селі.

Поправив можете мені показати Ірина Хавриша.

Варто пригадати, щолюди нарешті можуть повернутися в свої будинки після багаторічної очищеннґ території від радіації.

Політик наказав відповідним міністрам докласти максимум зусиль для досягнення мети. Він також доручив їм працювати над тим, щоб усі евакуйовані, які бажають повернутися до рідного міста, могли це зробити.

У Японії знову був землетрус у травні

Після війни селище Фукусіма повертаються жителі. Агентство з реконструкції територій визнало район Кацурао площею 0,95 квадратних метрів поруч із закритою АЕС досить очищеним.

З 30 зареєстрованих домогосподарств і 82 жителів у відповідній частині Кацурао тільки чотири домогосподарства, і вісім осіб, висловили намір повернутися,

– мовиться у повідомленні.

Коротко про аварію на Фукусімі

Аварія на АЕС у селищі Фукусіма трапилась у березні 2011 року.

Японські авторитетні осіб маєте 7-й рівень за шкалою, з локальними наслідками;

виникла внаслідок найдужчого за час спостереження землетрусу в Японії.

17 березня вона у східній Японії відбувся потужний землетрус силою у 7,3 бала.

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