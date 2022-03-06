Минулої ночі російські війська знову запускали ракети з території Білорусі, – Арестович

Минулої ночі з території Білорусі випустили ракети по Старокостянтинову та Житомиру.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час прямого ефіру телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Увага Зеленський дуже іронічно ставиться до спроб його знищення, – Арестович

За його словами, Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери" (балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля), які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

Арестович пояснив, що "Калібри" (крилата ракета) росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – припустив, що 90% "Калібрів" вистрілені по території України.

"Іскандерів" вони використовували не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі",

– сказав Арестович.

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