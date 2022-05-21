Мінус 2 "Орлани" за ранок: десантники продовжують полювати на ворожі безпілотники
21 травня 2022 , 17:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрія Кочевенка
Росіяни незабаром можуть залишитися без можливості проводити повітряну розвідку. Кожного дня вони втрачають свої безпілотники, великими запасами яких вони похизуватися вже не можуть.
Ворог не припиняє спроб проводити повітряну розвідку українських територій. Завдяки майстерності наших героїв його зусилля часто закінчуються невдачами.
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Чергові втрати ворога
Наші десантники відзвітували про вдале ранкове полювання на російські безпілотники. Нашим героям вдалося додати до втрат ворога ще 2 "Орлани".
Кожного дня російські окупанти втрачають "очі" в повітрі, що ускладнює їхні намагання розвідати позиції наших захисників та їхньої техніки.
Новини з фронту: останні події
- Лозова потрапила під вогонь російських окупантів. Внаслідок ворожого удару постраждало 8 людей, серед них одна дитина. Як розповів секретар міської ради Юрій Кушнір, усі вони перебувають у стабільному стані, загрози життю немає. Декому дозволили піти додому, частина постраждалих досі перебуває під наглядом лікарів.
- У Маріуполі російські окупанти збільшили інтенсивність вивезення чоловіків у "фільтраційні табори" на Донеччині. Там рашисти знущаються з наших громадян та змушують їх перебувати у вкрай важких умовах. Окупанти катуваннями змушують чоловіків приймати громадянство Росії або псевдореспублік, так званих "ДНР" та "ЛНР". Після цього рашисти мають намір дати їм в руки зброю та змусити воювати проти України.
- З'явилися кадри звільненої від російських окупантів Вільхівки, що у Харківській області. Село поступово повертається до життя, але ворог завдав йому вкрай важких ударів, зруйновано приблизно 90% будівель.
- На Запоріжжі російські окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ та будують оборону. Ворог проводить повітряну розвідку та укріплення зайнятих позицій.
- Контрнаступ наших героїв на декількох напрямках триває, ЗСУ вдається виганяти окупантів з українських міста та сіл. Ворог все частіше забуває про атаку та готується до оборонних дій, наступальний потенціал росіян падає з кожним днем.
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