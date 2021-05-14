Мінус Медведчук, – Зеленський про деолігархізацію в Україні

Володимир Зеленський заявив, що в Україні зменшилася кількість олігархів. Глава держави зазначив, що цей список покинув народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.

За словами президента, Медведчука у законний спосіб позбавили можливості використовувати медіаактиви та державне майно для того, щоб він не міг "відверто бити по країні та завдавати руйнівної шкоди державній безпеці".

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Зеленський заявив, що олігархів в Україні поменшало

Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук,

– написав глава держави.

Зеленський додав, що "будуть ще мінуси", – поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами. Адже Україні потрібна справжня демократія, "яка працює в інтересах всіх громадян, а не купки обраних".

Основні тези Зеленського у публікації

Влада працює над тим, аби створити умови для того, щоб Україна змогла знайти свій шлях успіху у глобальному світі. А також над тим, щоб зробити державну систему стійкою, сучасною, готовою дієво реагувати на сучасні виклики, зберігаючи при цьому демократію.

Президент наголосив, що найбагатші українці зараз – це ті "хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років", і хто моделював "правила гри" для себе.

"Більшість українців не вважала таку ситуацію справедливою. Це і відбилося на підсумках виборів 2019 року. Те, з яким красномовним результатом програв один з олігархів, демонструє, на що насправді розраховує суспільство", – зазначив Зеленський.

Політика деолігархізації приведе до того, що Україна стане справді конкурентною у світі, перейде до стабільного зростання, а це у результаті вирішить проблему бідності.

до того, що Україна стане справді конкурентною у світі, перейде до стабільного зростання, а це у результаті вирішить проблему бідності. На цьому шляху, запевняє президент, влада впроваджує багато необхідних реформ.

Президент наголосив, що незабаром Кабінет представить законопроєкт про деолігархізацію, який затвердить системний погляд на проблему.

"Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли у них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть", – переконаний український лідер.

Саме олігархічні структури, додав глава держави, зіштовхують людей у різних поглядах, через що Україна втрачає шанси на процвітання та визнання.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов раніше розповів деталі щодо підготовки. За його словами, до переліку таких осіб можуть потрапити