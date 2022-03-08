Мінус один російський "Бук": з'явилося нове відео про роботу Bayraktar

8 березня 2022 , 02:25
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Джерело:

Олексій Гончаренко у телеграмі

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку ворогу. Прекрасно з цим завданням справляється Bayraktar TB2.

Роботу безпілотника можна назвати ювелірною, адже він б'є точно у ціль постійно. Підтвердження цьому є безліч відео, оприлюднених у соціальних мережах.

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Відтак, на одному з роликів можна побачити як Bayraktar TB2 знищує "Бук" російських загарбників.

Скільки техніки ворога знищили ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

  • танків – 290;
  • бойових броньованих машин – 999;
  • артилерійських систем – 117;
  • РСЗВ – 50;
  • засоби ППО – 23;
  • літаків – 46;
  • гелікоптерів – 68;
  • автомобільної техніки – 454;
  • кораблі /катери – 3;
  • цистерн з ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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Автор: Олег Васьків