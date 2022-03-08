Мінус один російський "Бук": з'явилося нове відео про роботу Bayraktar

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку ворогу. Прекрасно з цим завданням справляється Bayraktar TB2.

Роботу безпілотника можна назвати ювелірною, адже він б'є точно у ціль постійно. Підтвердження цьому є безліч відео, оприлюднених у соціальних мережах.

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Відтак, на одному з роликів можна побачити як Bayraktar TB2 знищує "Бук" російських загарбників.

Скільки техніки ворога знищили ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

танків – 290;

бойових броньованих машин – 999;

артилерійських систем – 117;

РСЗВ – 50;

засоби ППО – 23;

літаків – 46;

гелікоптерів – 68;

автомобільної техніки – 454;

кораблі /катери – 3;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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